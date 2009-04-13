Михеил Мачавариани: «Вариант “ты уйди, а я приду” - это не решение вопроса»

Не удивили. Мы этого ожидали, потому что они () об этом заявляли на протяжении нескольких месяцев. Оппозиция еще в ноябре прошлого года и в январе текущего года сообщала о том, что собирается в апреле митинговать и требовать отставки президента Михаила Саакашвили.А мы и действуем согласно плану. Мы всегда говорили и предлагали нашим коллегам диалог, если у них есть какие-то предложения по поводу того, как вывести страну из кризиса. Они заявляют о кризисе в стране. Мы согласны с этим и знаем, что после российской агрессии и мирового экономического кризиса многим нашим согражданам очень плохо. И мы должны искать пути оказания помощи нашим друзьям и согражданам, а не пути создания им дополнительных проблем. Поэтому мы предложили диалог. Мы еще в декабре организовали группу для нового избирательного кодекса, так как в Грузии очень много недовольства по поводу избирательной системы. Мы считаем, что необходимо сделать первый шаг к созданию такой системы, которой бы доверяли. Мы также заявили о готовности идти на очень существенные изменения в конституции Грузии с тем, чтобы полномочия парламента расширить, а власть президента уменьшить. Мы фактически сделали все шаги для того, чтобы начать диалог с нашими оппонентами.Это ультиматум.Мы думаем, что сейчас необходимо решать проблемы нашего народа, а не создавать их. Если сейчас провести внеочередные выборы, то это будет растратой денег на выборы, на политику, а не на людей. И это еще один повод для противостояния. Я сказал, что у людей нет большого доверия к избирательному кодексу, как и ко всей избирательной системе. Поэтому внеочередные выборы могут спровоцировать только одно – люди еще меньше станут доверять друг другу.Оппозиция должна решиться и пойти на переговоры. Других путей выхода из этой ситуации я не вижу. Потому что вариант «ты уйди, а я приду» - это не решение вопроса.Тогда были очень трудные времена. И Саакашвили понимал, что необходимо идти на выборы, чтобы подтвердить свой мандат. Если бы его не избрали – это означало бы, что люди ему не доверяют. На президентских выборах он победил с результатом 53%, а в мае на парламентских выборах партия «Национальное движение» () набрала 59%.Президента переизбрали, так как большинство людей доверяют реформам и доверяют делу, а не разговорам. Те, кто сейчас поддерживает митинг оппозиции, – это часть нашего народа, которую мы очень ценим. Но есть и другая половина людей, которые считают, что путь, избранный Саакашвили, наиболее правильный.Да что вы говорите. Мы можем по этому вопросу провести дебаты. Если у вас есть возможность посмотреть грузинское телевидение, то можете увидеть, что у нас два канала в прямом эфире транслируют митинг оппозиции. У нас каждый вечер по национальным каналам идут дебаты. Это старая песня, которая уже неактуальна.Об этом оппозиционеры в основном говорят в открытых эфирах. Вы представляете себе, что об этом вы бы узнали из прямого эфира какого-то национального канала, если бы не было свободы слова? Можете провести эксперимент. Позвоните в какую-то газету, дайте интервью и посмотрите, напечатают его или нет. В Тбилиси вы можете попроситься на телевизионный эфир и сделать любое заявление.Министерство внутренних дел заявило, что если не будет попытки вторжения в государственные учреждения и других антиконституционных действий, то разгонять митинг никто не собирается.В марте Американский республиканский институт сделал соцопрос, согласно которому 35% поддерживают Саакашвили, на втором месте лидер Христианско-демократической партии Георгий Таргамадзе с результатом 9%, а дальше – остальные. Но оппозиция не доверяет этим данным.