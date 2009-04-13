Михеил Мачавариани: «Вариант “ты уйди, а я приду” - это не решение вопроса»

13 апреля 2009, 14:17

Грузинская оппозиция требует отставки президента Михаила Саакашвили. И хотя единства в ее рядах по-прежнему нет, оппонентов президента Грузии объединяет одна идея – Михо должен уйти.

На прошлой неделе «Главред» опубликовал мнение по этому поводу одного из лидеров оппозиционной Республиканской партии Тинатин Хидашели. Какова же позиция в этом вопросе у власти? Об этом «Главреду» рассказал вице-спикер грузинского парламента и член правящей партии «Национальное движение» Михеил Мачавариани. Вас не удивили настолько массовые протесты оппозиции в Тбилиси?

Не удивили. Мы этого ожидали, потому что они (оппозиционеры. – Ред.) об этом заявляли на протяжении нескольких месяцев. Оппозиция еще в ноябре прошлого года и в январе текущего года сообщала о том, что собирается в апреле митинговать и требовать отставки президента Михаила Саакашвили.

Поскольку это не стало для вас неожиданностью, подготовили ли вы какой-то свой ответный план действий?

А мы и действуем согласно плану. Мы всегда говорили и предлагали нашим коллегам диалог, если у них есть какие-то предложения по поводу того, как вывести страну из кризиса. Они заявляют о кризисе в стране. Мы согласны с этим и знаем, что после российской агрессии и мирового экономического кризиса многим нашим согражданам очень плохо. И мы должны искать пути оказания помощи нашим друзьям и согражданам, а не пути создания им дополнительных проблем. Поэтому мы предложили диалог. Мы еще в декабре организовали группу для нового избирательного кодекса, так как в Грузии очень много недовольства по поводу избирательной системы. Мы считаем, что необходимо сделать первый шаг к созданию такой системы, которой бы доверяли. Мы также заявили о готовности идти на очень существенные изменения в конституции Грузии с тем, чтобы полномочия парламента расширить, а власть президента уменьшить. Мы фактически сделали все шаги для того, чтобы начать диалог с нашими оппонентами.

Но оппозиция видит единственный выход из кризиса – отставка президента.

Это ультиматум.

То есть вы полностью исключаете досрочный уход Саакашвили с поста президента?

Мы думаем, что сейчас необходимо решать проблемы нашего народа, а не создавать их. Если сейчас провести внеочередные выборы, то это будет растратой денег на выборы, на политику, а не на людей. И это еще один повод для противостояния. Я сказал, что у людей нет большого доверия к избирательному кодексу, как и ко всей избирательной системе. Поэтому внеочередные выборы могут спровоцировать только одно – люди еще меньше станут доверять друг другу.

Каким вы видите разрешения конфликта между оппозицией и властью?

Оппозиция должна решиться и пойти на переговоры. Других путей выхода из этой ситуации я не вижу. Потому что вариант «ты уйди, а я приду» - это не решение вопроса.

Но прецедент уже был. Оппозиция выступила – и президент ушел в отставку в конце 2007 года. Почему сейчас этого не повторить?

Тогда были очень трудные времена. И Саакашвили понимал, что необходимо идти на выборы, чтобы подтвердить свой мандат. Если бы его не избрали – это означало бы, что люди ему не доверяют. На президентских выборах он победил с результатом 53%, а в мае на парламентских выборах партия «Национальное движение» (на которую опирается Саакашвили. – Ред.) набрала 59%.

Почему, по вашему мнению, появились эти протесты снова? Ведь полтора года назад они уже были, но президента все равно переизбрали.

Президента переизбрали, так как большинство людей доверяют реформам и доверяют делу, а не разговорам. Те, кто сейчас поддерживает митинг оппозиции, – это часть нашего народа, которую мы очень ценим. Но есть и другая половина людей, которые считают, что путь, избранный Саакашвили, наиболее правильный.

Оппозиционеры, в частности, жалуются на свободу слова. По вашему мнению, насколько эта критика оправдана?

Да что вы говорите. Мы можем по этому вопросу провести дебаты. Если у вас есть возможность посмотреть грузинское телевидение, то можете увидеть, что у нас два канала в прямом эфире транслируют митинг оппозиции. У нас каждый вечер по национальным каналам идут дебаты. Это старая песня, которая уже неактуальна.

А как со свободой слова в регионах?

Об этом оппозиционеры в основном говорят в открытых эфирах. Вы представляете себе, что об этом вы бы узнали из прямого эфира какого-то национального канала, если бы не было свободы слова? Можете провести эксперимент. Позвоните в какую-то газету, дайте интервью и посмотрите, напечатают его или нет. В Тбилиси вы можете попроситься на телевизионный эфир и сделать любое заявление.

Каков риск того, что этот митинг будет насильственно разогнан, как это уже было в ноябре 2007 года?

Министерство внутренних дел заявило, что если не будет попытки вторжения в государственные учреждения и других антиконституционных действий, то разгонять митинг никто не собирается.

Согласно вашим данным, какой процент людей сейчас поддерживает президента Саакашвили?

В марте Американский республиканский институт сделал соцопрос, согласно которому 35% поддерживают Саакашвили, на втором месте лидер Христианско-демократической партии Георгий Таргамадзе с результатом 9%, а дальше – остальные. Но оппозиция не доверяет этим данным.
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