Экстрадиция Ландика может затянуться на полгода

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Генеральная прокуратура Украины начала процесс экстрадиции из России в Украину депутата Луганского горсовета Романа Ландика. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГПУ Юрий Бойченко.

«Процесс экстрадиции Романа Ландика начался. В РФ уже направлено соответствующее обращение», - сказал Ю.Бойченко.

Он уточнил, что сейчас проводятся первоочередные мероприятия, предусмотренные процедурой выдачи подозреваемого в совершении преступления. Однако, по его словам, «это вопрос не одного дня».

В свою очередь начальник Луганской областной милиции Евгений Польской подтвердил, что процесс экстрадиции задержанного в Краснодаре депутата Луганского горсовета Романа Ландика может занять от одного месяца до полугода.

Напомним, в ночь на 5 июля в луганском ресторане «Баккара» сын народного депутата Украины Владимира Ландика Роман Ландик избил 20-летнюю девушку. По этому факту в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.296 (хулиганство) УКУ.

9 июля Р.Ландик был объявлен в розыск. В этот же день суд дал разрешение на его задержание и доставку в суд под стражей для избрания меры пресечения.

Ландик, который незаконно пересек украино-российскую границу, был задержан недалеко от Краснодара (Россия).