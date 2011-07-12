Количество погибших в аварии «Булгарии» возросло до 63 человек (ФОТО)

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В Минтрансе России требуют строго наказать капитанов двух судов, которые в момент аварии «Булгарии» проходили мимо, видели, как тонут люди и не оказали никакой помощи. По последним данным, число погибших возросло уже до 63-х человек. Среди них - капитан теплохода и его жена, передают «Подробности».

Сегодня в России объявлен День траура. Для спасателей - еще один день напряженного труда. Всю ночь водолазы МЧС спускались на дно Волги, а вертолеты прочесывали русло реки вниз по течению. На берегах и островах работали эксперты и следователи. Но, новости у них неутешительные.

Глава пресс-службы управления МЧС по республике Татарстан Марат Рахматуллин сказал, что водолазы простукивали полностью корпус теплохода и никаких признаков, обратных скажем так возгласов или простукиваний не было.

И часа не проходит, чтобы в воде не находили тела погибших. На многих - спасательные жилеты. Пассажиры просто не успели покинуть каюту, когда судно стремительно затонуло. Сейчас оно лежит на глубине двадцати двух метров. А три бригады водолазов посменно изучают палубы, каюты и подсобные помещения. Сегодня надеются добраться до музыкальной комнаты - в ней во время трагедии находилось много детей.

В свою очередь президент России Дмитро Медведев заявил:

- Нужно досконально разобраться в том, почему это произошло, это случилось, почему судовладелец использовал судно в таком состоянии техническом. Если подтвердится версия о том, что там были допущены нарушения, нужно оценить, конечно, действия экипажа, но эта информация не только для правительственной комиссии, но и прокуратуры и следственных органов.

В оперативном штабе подтвердили, что теплоход - не имел права выходить из порта Болгар, ибо изначально был крен правого борта. К тому же вместо ста двадцати разрешенных, на нем находилось более двухсот пассажиров - некоторые незарегистрированные. Следственным органам предстоит выяснить, почему старый, неисправный и переполненный теплоход вообще отправился в круиз. А на родственников погибших и судмедэкспертов ждет самое тяжелое - опознать тела погибших.

фото: mchs.gov.ru, vesti.ru