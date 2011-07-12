В Украине новые министр и губернатор

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Президент Украины Виктор Янукович подписал указ № 748/2011 «О назначении Анатолия Близнюка Министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины», сообщили в пресс-службе главы государства.

«Назначить Близнюка Анатолия Михайловича Министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины», - говорится в документе.

Также Президент подписал указ № 747/2011 «Об освобождении А. Близнюка с поста главы Донецкой областной государственной администрации».

«Освободить Близнюка Анатолия Михайловича от должности председателя Донецкой областной государственной администрации», - говорится в документе.

Другим своим указом Президент назначил Андрея Шишацкого главой Донецкой областной государственной администрации, подписав Указ № 749/2011.

Напомним, 1 июня на расширенном заседании правительства президент В. Янукович уволил с должности министра ЖКХ Виктора Тихонова и его заместителя Юрия Хиврича.



После этого, премьер-министр Николай Азаров заявил, что кандидатура нового министра будет названа до 8 июня.



18 марта 2010 года председатель Донецкого облсовета А. Близнюк Указом Президента Украины был назначен губернатором Донецкой области.