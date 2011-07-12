МИД подтверждает отравление 10 детей из Украины в Болгарии

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В Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины сообщили, что согласно полученной от Посольства Украины в Республике Болгария информации, 11 июля, в инфекционное отделение центральной областной больницы г. Бургас с симптомами гастроэнтероколитного синдрома были госпитализированы около 40 детей. Cреди них 10 детей из Украины.

Доставленным в больницу детям оказана необходимая медицинская помощь. На данное время состояние здоровья детей стабильное, в ближайшие дни готовится их выписка из больницы.

Местные службы санэпидемконтроля допускают, что отравление детей произошло из-за неудовлетворительного состояния питьевой воды в гостинице г. Китен, в которой находятся около 500 отдыхающих из разных стран.

В настоящее время проводится соответствующая экспертиза на наличие и выявление возбудителей болезни.

Дело находится на особом контроле в Посольстве Украины в Республике Болгария и в Департаменте консульской службы МИД Украины.

фото: newsru.com