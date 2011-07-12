Профсоюзы требуют от Президента ветировать пенсионную реформу

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Национальный форум профсоюзов Украины обращается к Президенту как гаранту Конституции с требованием наложить вето на проект закона «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы», сообщает УНН.

«Положения о так называемой Пенсионной реформе нарушают не только юридические, но и моральные нормы украинского общества», - говорится в обращении.

«Проект закона «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» прямо нарушает ст. 22 Конституции, которая запрещает сужение содержания и объема существующих прав и свобод при принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы. Так называемая Пенсионная реформа сужает права и свободы более 14 млн трудящихся, которые регулярно платят взносы в Пенсионный и другие фонды и более чем 5-ти миллионов, которые не регулярно платят взносы в этих же фондов. Таким образом, Пенсионная реформа прямо нарушает права более 20 млн граждан Украины», - говорится в заявлении.

Кроме того, как отмечают в профсоюзах, проголосованы ВР изменения в пенсионное законодательство, нарушают моральные нормы общества, поскольку 14 тысяч VIP-пенсионеров и в дальнейшем будут получать высокие незаработанные пенсии, которые будут выплачиваться за счет не ими уплаченных пенсионных взносов.

Напомним, Верховная Рада - 248 голосами приняла во втором чтении и в целом правительственный проект пенсионной реформы.

Документ был поддержан частью силами фракции Партии регионов. Добавили голосов также члены фракции НУНС, внефракционщики, группа «Реформы ради будущего» и Народная партия. Не принимали участия в голосовании фракция БЮТ-«Батькивщина» и коммунисты.