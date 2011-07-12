Каждый принятый ВР закон стоит налогоплательщикам $300 000

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Принятие одного закона Верховной Радой обходится налогоплательщикам в 2,3 млн грн. Это на 0,3 млн больше, чем в прошлом году.

К таким выводам пришли журналисты одного из столичных изданий, проанализировав эффективность работы парламента, сообщает «Зеркало недели».

По их подсчетам, каждое принятое решение ВР обошлось налогоплательщикам в 770 тыс. грн. Если же ограничиться оценкой законов, утвержденных на восьмой сессии и уже вступивших в силу (154) или ожидающих подписи Президента (43), то каждый такой документ стоил бюджету 2,3 млн грн.

В прошлом году за каждый принятый закон налогоплательщики выкладывали всего по 2 млн грн.

Бюджет Верховной рады в 2011 году составил 924 млн грн