Выборы-2012: «Наша Украина» призывает оппозиционные силы объединиться

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Во время рабочей встречи представителей демократических оппозиционных сил по координации действий подготовки к выборам народных депутатов 2012 года, которая была инициирована председателем политсовета «Нашей Украины» Валентином Наливайченко, было подчеркнуто, что до сентября нужно подготовить законопроект о выборах народных депутатов, сообщили Главреду в пресс-службе «Нашей Украины».

Наливайченко сказал, что всем демократическим оппозиционным силам и общественным организациям необходимо скоординировать свои действия для защиты свободного волеизъявления граждан Украины на выборах народных депутатов Украины в 2012 году.

«Такая инициатива была провозглашена лидерами и большинством политических оппозиционных сил в нашем государстве. Это инициатива защиты честных людей и инициатива объединения оппозиции в этом деле. Именно поэтому такая инициатива нами всеми предложена как действенная и действует сегодня 12 июля. Первое действие и первая рабочая встреча», - отметил политик.

Наливайченко отметил, что «НУ» никак не претендует на монополию в работе по координации действий оппозиционных сил в контексте подготовки к выборам народных депутатов 2012 года и приветствует все конструктивные усилия, которые будут служить единому делу.

«Никоим образом не ограничивая инициативы, предложения и видение других политических сил, наша партия призывает всех партнеров сосредоточить внимание на таких принципиально важных вопросах, как подготовка нового избирательного законодательства, обеспечение эффективного наблюдения за избирательным процессом и возможного согласования принципов участия патриотических сил в избирательной кампании 2012 года», - добавил парламентарий.

Инициатором встречи выступила партия «Наша Украина». Наливайченко предложил руководителям 17 оппозиционных партий 12 июля провести в Киеве рабочую встречу для координации действий в контексте подготовки к парламентским выборам 2012 года.