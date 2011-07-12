Умер глава исполкома УНА-УНСО Руслан Зайченко

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В понедельник, 11 июля, на 48-м году жизни скончался глава исполкома УНА (УНА-УНСО) Руслан Зайченко, сообщает «Интерфакс-Украина».

Зайченко умер от лейкемии. У него осталась семья: жена Олеся Телиженко и маленький сын Аскольд.

Прощание с Зайченко состоится в 20:00 во вторник в Киеве в больнице №6 (пр-т. космонавта Комарова, 3).

В ночь с 12 на 13 июля тело будет находится в храме Покровы Пресвятой Богородицы в Черкассах (ул. Благовестная, 4). 13 июля в 09:00 начнется заупокойная служба.

Зайченко был участником акции регистрации граждан Украины, возрождения казачества в Черкасской области, один из основателей Украинской националистической спилки (УНС) и Украинской народной самообороны (УНСО).

Зайченко был одним из руководителей акции «Украина без Кучмы» в Черкасской области, координатором охраны палаточного городка в Киеве. Отбывал наказание по делу «9 марта». Решением ПАСЕ в сентябре 2003 года признан политзаключенным.

С 2005 - глава исполкома УНА (УНА-УНСО).

Кроме того, Зайченко был руководителем охранных подразделений Оранжевой революции. Указом Президента Украины награжден орденом «За мужество» ІII степени.