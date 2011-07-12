Надрага: около трети украинцев являются льготниками

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Создание системы адресного предоставления льгот является сегодня одной из приоритетных задач Министерства социальной политики Украины, сказал первый заместитель министра социальной политики Василий Надрага, добавив, поскольку среди льготников есть немало граждан с высоким уровнем доходов, сообщает УКРИНФОРМ.

«Украинское законодательство предусматривает предоставление чрезвычайно широкого круга льгот и видов государственной помощи многим категориям граждан. Право на льготы имеет около трети населения страны. Каждая вторая семья в Украине с 17,2 млн семей получает государственную поддержку в виде государственной помощи, льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг и жилищных субсидий», - подчеркнул чиновник.

По его словам, в Украине в ближайшее время будут разработаны предложения по созданию системы адресного предоставления льгот, а именно тем категориям граждан, которые наиболее в них нуждаются. В частности, Программой экономических реформ Украины на 2010 - 2014 годы «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство» определены задачи по обеспечению учета транспортных услуг, в том числе предоставленных льготным категориям граждан, а также внедрение электронной социальной карты.

«Такая социальная карта сейчас проверяется в нескольких областях Украины. Многие страны в мире и ближайшие наши соседи, в том числе Россия, внедряют в своих регионах электронные социальные карты, которые обеспечивают систему четкого учета предоставленных льгот и высокой степенью адресности среди их получателей», - сообщил В. Надрага.

Во всех развитых странах система льгот построена по другому принципу. Имеющие высокий доход, лишаются права пользоваться системой льгот.

«Мы должны направить свою работу таким образом, чтобы обеспечить надлежащими государственными гарантиями в первую очередь человека, которому эти льготы действительно нужны», - резюмировал чиновник.

фото: narodna.org.ua