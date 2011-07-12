Буша под суд за пытки-Human Rights Watch

{1-}

Буша - под суд. С таким требованием к Бараку Обаме обратилась правозащитная организация Human Rights Watch, сообщает Лига. Активисты движения убеждены, что во времена президентства Джорджа Буша-младшего в Штатах были распространены пытки.

Речь идет прежде всего о так называемых тайных тюрьмах ЦРУ. Допросы, которые велись в этих учреждениях, ничем не отличались от пыток, - говорят правозащитники. Также Human Rights Watch заявляет, что часть заключенных из США перевозилась за границу, где требования к ведению допросов не такие жесткие, а пытки фактически санкционированы.

Джордж Буш и его администрация ранее опровергли подобные обвинения. Экс-президент заявлял, что действовал исключительно в пределах закона и в интересах безопасности США.

фото: hrw.org