Оппозиционеры встретятся осенью. Возможно их станет больше

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Оппозиционные политические партии "Наша Украина", Украинская народная партия, "Конгресс украинских националистов", Всеукраинское объединение "Свобода", Украинская республиканская партия "Собор", Партия защитников отечества, Украинская партия, Республиканская христианская партия и Украинская социал-демократическая партия договорились о встрече 12 сентября для создания комитета защиты честных выборов, сообщает агентство Украинские новости.

Соответствующая договоренность была достигнута на рабочей встрече представителей этих политсил, инициированной НУ.

"12 сентября мы соберемся снова и, возможно, создадим комитет защиты честных выборов", - сказал председатель политического совета НУ Валентин Наливайченко, закрывая встречу.

На сегодняшней встрече представители 9 партий обсудили необходимость координации действий при подготовке к выборам Верховной Рады, которые пройдут в октябре 2012 года.

В частности, они обсудили необходимость разработки законопроекта о выборах в Раду, который бы гарантировал демократичность их проведения и стал альтернативой проекту, который разработала рабочая группа по усовершенствованию избирательного законодательства во главе с министром юстиции Александром Лавриновичем.

"Эта инициатива - не блок, не новая политическая партия. Эта инициатива направлена на то, чтобы обеспечить честные, прозрачные выборы", - заявил присутствующий на встрече представитель партии "Свобода" Андрей Мохник.

Участники встречи обсудили также необходимость выдвижения оппозиционными партиями единого кандидата в каждом из мажоритарных округов в случае, если выборы будут проводиться по мажоритарно-пропорциональной системе.

На заседание не пришли представители партий "Всеукраинское объединение "Батьківщина", "Фронт змін" и "Гражданская позиция".

При этом участники встречи надеются, что 12 сентября к ним присоединятся представители вышеупомянутых партий, а также общественных организаций.

Как сообщало агентство, НУ ожидала участия во встрече 12 июля 17 оппозиционных партий для определения стратегии сотрудничества на выборах Рады.