Богословская: В этом деле Тимошенко адвокаты не нужны

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Статья, по которой обвиняется экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в деле о подписании газовых контрактов, не предусматривает обязательного участия адвоката. Об этом народный депутат от Партии регионов, председатель Парламентской временной следственной комиссии по вопросам расследования обстоятельств подписания газовых соглашений Инна Богословская сказала на пресс-конференции во вторник.

«По закону, статья, по которой на сегодняшний день обвиняется Тимошенко, не предусматривает обязательного участия адвоката, потому что это не особо тяжкое преступление, это просто тяжкое преступление», - сказала Инна Богословская.

По ее словам, если Юлия Тимошенко в суде будет злоупотреблять своим правом, то суд «может оставить на ее усмотрение, если она действительно хочет защищаться - у нее будет адвокат, если нет, значит, будет защищаться сама».

По мнению Инны Богословской, у Тимошенко нет доказательств для собственной защиты и потому она просто пытается тянуть время.

«Кроме жалоб и заявлений Тимошенко и бесконечных отводов судьи, мы пока ничего не видели», - подчеркнула Инна Богословская.

фото: obozrevatel.com