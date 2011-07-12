«Наша Украина» за честные и прозрачные выборы

«Наша Украина» предлагает сформировать из полномочных представителей оппозиционных политических сил межпартийный Комитет защиты честных выборов, членство в котором было бы открытым для всех желающих, в том числе общественных организаций. Об этом сказал во время первой рабочей встречи представителей оппозиционных сил для защиты свободных выборов председатель политсовета партии Валентин Наливайченко, сообщили Главреду в пресс-службе «Нашей Украины».

Наливайченко отметил важность координации действий в контексте формирования избирательных комиссий, работы национальных наблюдателей, а также сотрудничества с международными организациями, которые будут осуществлять наблюдение за избирательным процессом.

Он также отметил, что «Наша Украина» уже активно сотрудничает с представителями международных организаций в деле защиты свободных выборов и предложил присутствующим сформировать экспертную группу по координации работы в наблюдении за избирательным процессом и сотрудничества с международными организациями.

Для достижения политического согласия он предложил в перспективе провести встречу представителей оппозиционных политических сил на высоком уровне, чтобы согласовать принципы и подходы, способствующие консолидации демократических сил в интересах граждан и государства.

Следующую рабочую встречу оппозиционных демократических сил решено провести 12 сентября 2011 года.