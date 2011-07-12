МИД: Среди погибших на «Булгарии» - украинцев нет

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По предварительным данным Министерства иностранных дел Украины, украинцев среди погибших на теплоходе Булгария в Татарстане (Российская Федерация) нет.
Об этом сегодня, 12 июля, во время брифинга сообщил директор департамента информационной политики МИД Олег Волошин.
«По информации, которая есть в МИД Украины, нет сообщения о наличии граждан Украины», - сказал он.
При этом Волошин подчеркнул, что еще не все тела погибших подняли на поверхность, а поэтому нельзя утверждать, что это окончательные данные.