МИД: Среди погибших на «Булгарии» - украинцев нет

{1-}

По предварительным данным Министерства иностранных дел Украины, украинцев среди погибших на теплоходе Булгария в Татарстане (Российская Федерация) нет.

Об этом сегодня, 12 июля, во время брифинга сообщил директор департамента информационной политики МИД Олег Волошин.

«По информации, которая есть в МИД Украины, нет сообщения о наличии граждан Украины», - сказал он.

При этом Волошин подчеркнул, что еще не все тела погибших подняли на поверхность, а поэтому нельзя утверждать, что это окончательные данные.