Богословская: Превышение власти Тимошенко и есть состав преступления

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Превышение власти и служебных полномочий, инкриминируемые Юлии Тимошенко, являются составом преступления независимо от того, были ли у нее корыстные побуждения.
Такое мнение на пресс-конференции во вторник обнародовала народный депутат от Партии регионов, председатель парламентской временной следственной комиссии по вопросам расследования обстоятельств подписания газовых соглашений между Украиной и Россией Инна Богословская, передает Укринформ.
«Сам факт превышения власти и служебных полномочий, нанесшего убытки, и есть состав преступления, не важно, были ли там личные и корыстные интересы премьер-министра", - сказала Инна Богословская.
Она напомнила, что любое должностное лицо, в том числе бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, не имели права вмешиваться в деятельность НАК «Нафтогаз Украины».
«Тимошенко подписала бумаги, которые назвала директивами, и на которых поставила свою собственную подпись и гербовую печать Кабинета Министров Украины», - подчеркнула Инна Богословская.
По ее словам, это является письменным доказательством противоправных действий при подписании газовых контрактов или принятии условий, которые были невыгодны и дискриминационны для Украины.
фото: obozrevatel.com