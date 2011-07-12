Ключковский: закон о выборах в том виде, в каком он есть - возвращение к совку

12 июля 2011, 14:42

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Народный депутат, член парламентской группы «Наша Украина» Юрий Ключковский считает, что предложенный властями избирательный законопроект открывает возможности по манипуляции выборами.

Об этом он сказал, выступая на первой рабочей встрече представителей оппозиционных политических сил и общественных организаций для защиты свободного волеизъявления граждан Украины на выборах народных депутатов Украины в 2012 году, сообщили в пресс-службе партии «Наша Украина»

Депутат отметил, что соответствующий законопроект, подготовленный в Министерстве юстиции, создает много рисков для манипуляций в ходе избирательной кампании и при подсчете голосов.

«В Украине очень часто выборы выигрываются за подсчетом голосов, а не через голосование избирателей, и это одна из основных проблем. В этом отношении я могу сказать, что законопроект (Минюст) открывает очень широкие возможности для манипуляций результатами. Фактически таких возможностей уже давно в Украине не было», - подчеркнул депутат.

«Если выборы состоятся так, как это сейчас планируется властью, я думаю, это будет решающий шаг в преобразовании хотя бы зачаточного украинского парламента в Верховной Раде советского типа, где депутаты ничего не решают, а только формально голосуют», - сказал он.

 Ключковский убежден, что главная проблема проекта - это избирательная система.

 Он напомнил, что власть предлагает ввести смешанную систему выборов, где 50% будут избираться по спискам, а 50% - по мажоритарным округам. Депутат подчеркнул, что в мире существуют различные системы выборов, но они должны соответствовать общественно-политической ситуации в стране. «Главной характеристикой избирательной системы, которая предлагается властью, в сегодняшних условиях, в первую очередь, является высокая корупциогенность», - отметил Ключковский, добавив, что система стимулирует использование подкупа избирателей, членов комиссий, привлечения технических кандидатов, применение административного ресурса и т.п..

При этом он отметил, что в основном это происходит за счет одномандатных округов, причем эффективность технологий подкупа и применения админресурса напрямую зависит от размера избирательного округа: чем меньше округ, тем удобнее применять эти технологии. «И здесь предлагаются минимально возможные округа, а это означает максимальное применение подкупа и давления», - подчеркнул депутат.

 Ключковский раскритиковал и пропорциональную составляющую системы, отметив, что повышение проходного барьера до 4-5% может повторить ситуацию 1998 года, когда треть голосов избирателей пропала, и никак не повлияла на результаты голосования.

«Нашеукраинец» критически оценил и другие нормы властного проекта закона, в том числе и повышение залога, процедуры регистрации кандидатов и т.п..

Парламентарий убежден в важности объединения демократических сил ради честных защиты выборов.

«Распыленность демократических сил - это вода на мельницу властей», - подчеркнул Ключковский.

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