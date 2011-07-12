Украина признает Южный Судан

Украина признает независимость Республики Южный Судан, сообщает Левый берег.

Об этом на брифинге сказал директор департамента информационной политики Министерства иностранных дел Олег Волошин.

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«Хочу отметить, что Украина рассматривает провозглашение независимости 9 июля государства Южный Судан как логичное последствие референдума по самоопределению этого государства», - сказал он.

Волошин подчеркнул, что в ходе этого референдума граждане подтвердили свой выбор относительно статуса Южного Судана и отметил важность того, что независимость новой страны была достигнута мирным демократичным путем.

Кроме того, Волошин сообщил, что Украина надеется на тесное сотрудничество с новообразованным государством и готова установить двусторонние отношения с ним.

Южный Судан официально провозгласил свою независимость 9 июля.

Согласно результатам референдума, проведенного в январе 2011 года 98,8% избирателей проголосовали за его выход из состава Судана.

Помимо Украины, к настоящему времени Южный Судан признали 53 страны, включая США, Бразилию, Китай, Россию, Индию, основные страны Европейского Союза, а также сам Судан.

Несмотря на официальное признание со стороны Судана, у сторон остается территориальный спор относительно района Абьей.

Вместе с тем, как сообщал сегодня Интерфакс со ссылкой на МИД нашей страны, Украина не признает самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии.