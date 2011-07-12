МИД подтвердил арест судна с украинцами на борту в Израиле

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Министерство иностранных дел Украины подтвердило арест в израильском порту Ашдод круизного судна Rio, среди членов экипажа которого 65 граждан Украины.

Как заявил директор департамента информационной политики МИД Олег Волошин, решение об аресте было вынесено израильским судом в связи с задолженностью по выплате заработной платы экипажу и оплате портовых сборов.

«На данный момент представитель Международного профсоюза моряков вместе с адвокатом решают вопрос возвращения моряков в Украину и возмещения им задолженности по зарплате», - сообщил чиновник.

При этом представитель МИДа подчеркнул, что украинцы отказываются сходить на берег с борта корабля до тех пор, пока им не будет выплачена зарплата.

«Посольство Украины в Израиле поддерживает контакт с моряками и держит ситуацию на контроле», - добавил Волошин.

Работники лайнера отказываются выходить на сушу, пока им не выплатят задолженность по зарплате за два месяца.