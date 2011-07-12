Иващенко грозит инвалидность или смерть-Нечипоренко

Адвокаты бывшего в.о. министра обороны Валерия Иващенко в очередной раз просят суд освободить его из-под стражи в связи с резким ухудшением состояния здоровья и невозможностью лечиться в условиях следственного изолятора.

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Как сообщает УНИАН, адвокат Борис Нечипоренко напомнил, что Иващенко уже почти 11 месяцев содержится под стражей и за это время он очень серьезно заболел.

По его словам, 29 июня суд поручил главному врачу Киевской больницы скорой медицинской помощи провести всестороннее обследование Иващенко, в частности, у эндокринолога, онколога и стоматолога. Однако главный врач отметил, что медицинское учреждение, которое он возглавляет, не имеет соответствующих возможностей для проведения таких обследований.

Нечипоренко считает, что невозможность в условиях СИЗО и больницы скорой помощи предоставить Иващенко адекватную медицинскую помощь делает его дальнейшее содержание под стражей "нецелесообразным и негуманным".

«А при дальнейшем пребывании Иващенко в тюремных условиях в лучшем случае он может стать инвалидом, в худшем – умереть», - отметил адвокат.

Сам Иващенко поддержал ходатайство адвоката и напомнил суду, что недавно Киевский апелляционный суд освободил под подписку о невыезде в связи с ухудшением состояния здоровья экс-главу Государственной таможенной службы Анатолия Макаренко.

Выслушав объяснения и мнения сторон, суд направился в совещательную комнату, чтобы принять решение по поводу заявленного ходатайства.

Уголовное дело в отношении Иващенко было возбуждено главным управлением военных прокуратур Генпрокуратуры 20 августа 2010 года. В отношении него была избрана мера пресечения - взятие под стражу. 1 ноября 2010 года ГПУ завершила расследование дела.

Иващенко и арбитражный управляющий государственного предприятия Минобороны «Феодосийский судомеханический завод» обвиняются в служебных злоупотреблениях и пособничестве в незаконном отчуждении имущества во время санации завода.