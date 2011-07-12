Евроатлантический вектор: Грищенко встретится с Расмуссеном

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18 июля министр иностранных дел Украины Константин Грищенко посетит Брюссель (Бельгия), где примет участие во встрече «группы друзей Украины в ЕС» на уровне министров иностранных дел. Об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин, передает УНН.

По словам дипломата, К. Грищенко примет участие в политологическом мероприятии Центра европейской политики на тему: «Восточное партнерство накануне Варшавского саммита - время достигать результаты».

О. Волошин также добавил, что программой визита предусмотрена встреча главы МИД Украины с Генеральным секретарем НАТО А. Ф. Расмуссеном.

фото: .mfa.gov.ua