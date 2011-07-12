Американские военные нечаянно разбомбили немецкую школу

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Американские военные во время учений на военном полигоне в Верхнем Пфальце (Бавария), случайно обстреляли расположенный в пяти километрах город Графенвер.

Пули, выпущенные из пулемета калибра 12,7 миллиметра, задели здание ремесленного училища, жилой дом и гараж, сообщает Лента.ру.

По данным полиции, никто не пострадал: в момент инцидента учащиеся профессионально-технического училища уже покинули здание. Пресс-секретарь американского гарнизона в Графенвере Сюзанна Бартш, отметила, что дальность стрельбы пулемета достигает семи километров, и пообещала пересмотреть действующие нормы обеспечения безопасности.

Полигон в Верхнем Пфальце является крупнейшим полигоном армии США в Европе. Правила безопасности на учениях уже подвергались пересмотру около десяти лет назад, после того как танковый снаряд пробил крышу начальной школы в расположенном рядом городке Киршентумбах. В момент происшествия была перемена, дети играли во дворе, поэтому никто не был ранен.

фото: toledoonthemove.com