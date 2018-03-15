Журналист сказал, как изменятся отношения России и Украины после ухода Путина

Крым РФ "никогда не отдаст", полагает Радзиховский.
После ухода президента Российской Федерации Владимира Путина из власти страна со временем "перестанет изображать из себя городскую сумасшедшую", которая не сможет жить, если Украина вступит в НАТО.
До 2024 года нынешний российский лидер остается у власти, а если говорить о долгосрочных отношениях между украинским государством и РФ, то они постепенно будут восстановлены, рассказал российский журналист Леонид Радзиховский на чате в "Главреде".
По его словам, "неразрешенная крымская проблема (с точки зрения Украины, это — проблема; с точки зрения России, тут и проблем никаких нет, потому что Крым — "часть России") для Украины останется".
"Ухода Путина нет, потому что гадать? До 2024 года Путин остается у власти. А если говорить о долгосрочных отношениях между Украиной и Россией, то, думаю, постепенно они будут восстановлены, как между Россией и Грузией", — отметил собеседник.
По его словам, Крым РФ "никогда не отдаст, как Абхазия и Южная Осетия не вернулись в состав Грузии". "Это своего рода зафиксированный конфликт, который выносят за скобки", — добавил Радзиховский.
"Крым Россия не отдаст, а Донбасс, думаю, так или иначе вернется в Украину. Экономические отношения… Они и сейчас есть, они никуда не делись. Но, видимо, постепенно они будут расширяться при нормализации отношений. Равно как и гуманитарные отношения, которые и сейчас есть — миллионы жителей Украины и сейчас работают в России", — подчеркнул журналист.
Собеседник считает, что "со временем несколько стихнет накал истерической пропаганды с двух сторон и стихнут пиар-безумства в студиях". "А Россия со временем перестанет изображать из себя городскую сумасшедшую, которая не сможет жить, если Украина вступит в НАТО. Да вступайте вы куда хотите! России-то от этого что? Ни тепло, ни холодно. После ухода Путина, разумеется. Все это нормализуется", — заявил он.
Напомним, в январе 2018 года российский политолог Дмитрий Орешкин на чате в "Главреде" выразил мнение, что для налаживания нормальных отношений между русскими и украинцами нужно одно поколение.