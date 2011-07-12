Европарламент посодействует Украине на пути в ЕС

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Сегодня, 12 июля проходит пленарное заседание в рамках 19-го раунда переговоров по заключению соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом. Об этом сообщил на брифинге директор департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины Олег Волошин, передает УНН.

По словам дипломата, в ходе пленарного заседания продолжают обсуждение несогласованных положений разделов соглашения, в частности, относительно преамбулы, политического диалога, юстиции и свободы и безопасности.

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Виктор Янукович назвал важнейшим приоритетом для Украины - ускорение интеграции в ЕС.