Януковича поддерживают 15% граждан страны

Президент Украины Виктор Янукович занимает первое место среди кандидатов в президенты. Его поддерживают 15% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, который провел Киевский международный институт социологии, сообщает УНН.

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Уровень поддержки первой пятерки самых популярных кандидатов в президенты Украины среди всех избирателей выглядит так: Виктор Янукович - 15%, Юлия Тимошенко - 11%, Арсений Яценюк - 9%, Сергей Тигипко - 6%, пятое место делят между собой Петр Симоненко и Виталий Кличко с 4% сторонников.

Справка. В период с 10 по 20 июня 2011 года Киевский международный институт социологии проводил всеукраинский опрос общественного мнения. Методом интервью опрошены 2040 респондентов, проживающие во всех областях Украины, в Крыму и в Киеве по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 при эффекте дизайна 1,5) не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2,0% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.