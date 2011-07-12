Рада будет без «Свободы», зато с «Ударом»

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В Верховную Раду на сегодня проходят Партия регионов, Блок Юлии Тимошенко, «Фронт змін», «Сильная Украина», Компартия и «УДАР Виталия Кличко». Таковы результаты опроса Киевского международного института социологии, сообщают «Українські новини».

Респондентов спросили, за какую из политических сил они бы проголосовали, если бы выборы в Раду проходили в ближайшее воскресенье.

13,5% опрошенных сказали, что поддержали бы ПР, 10,9% - БЮТ, 7,7% - «Фронт змін», 4,3% - «Сильную Украину», 4% - КПУ, 3,1% - УДАР.

При этом 2,6% респондентов выразили готовность поддержать ВО «Свобода», 1,3% - партию «Гражданская позиция», 1% - Блок Литвина в случае его создания, 0,8% - партию «Наша Украина», 0,7% - Прогрессивную социалистическую партию, 0,3% - «Народную самооборону», по 0,2% - партии «За Украину!», Народный Рух Украины, Социалистическую партию и Украинскую народную партию.

В то же время 17,2% опрошенных проголосовали бы против всех; 14,9% не принимали бы участия в голосовании.

15,8% затруднились ответить на поставленный вопрос, а 1% опрошенных поддержали бы другие партии или блоки.

При этом по результатам опроса готовых принять участие в голосовании респондентов в парламент проходят семь политсил: ПР - 24,8%, БЮТ - 20,1%, «Фронт змін» - 14,1%, «Сильная Украина» - 7,9%, КПУ - 7,3%, 5,7% - «УДАР», «Свобода» - 4,7%.

Опрос проводился с 10 по 20 июня, в его рамках социологи опросили 2 040 граждан возрастом от 18 лет, которые проживают во всех регионах.