Азаров не влияет на назначения в Кабмине — политолог

У премьер-министра Николая Азарова не спрашивали, кого назначать на должность министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Такое мнение выразил директор Международного института демократий Сергей Таран, сообщает ГолосUA.

{1-}

«У Азарова не спрашивают даже во время назначения заместителей министров. Он не влияет на эти назначения. Он даже выговор не может сделать заместителю министра, не говоря уже о перестановках, ведь после конституционных изменений, фигура премьер-министра является церемониальной и она не влияет на кадровые назначения. Если она не влияет на кадровые назначения, тогда как она может влиять на политику правительства?», - подчеркнул Таран.

Политолог убежден, что в связи с этим проведение кадровых перестановок во время отпуска Азарова является логичным. Отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе Азарова на посту премьера, Таран подчеркнул:

«Думаю, что до осени его трогать не будут, или как минимум, до выборов. Вопрос об увольнении Азарова состоит в том, что нет альтернативы, которая отвечала бы трем критериям: первое — приближенность к Януковичу, второе — не представлять какой-то из кланов Партии регионов, чтобы не нарушать баланс, и третье — у этого человека не должно быть никаких политических личных амбиций...»

«Такого человека в среде Партии регионов и приближенных Януковичу еще нет», - подчеркнул Таран.

Как мы сообщали ранее, Президент Украины Виктор Янукович подписал указ № 748/2011 о назначении Анатолия Близнюка министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.