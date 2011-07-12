Пенсионная реформа может нарастить рейтинг Тигипко – эксперт

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С приходом вице-премьера Сергея Тигипко в правительстве появился человек, который готов брать на себя персональную ответственность за проведение необходимых реформ, считает Ярослав Павловский, замдиректора Института информационного общества, сообщает ТСН.

Это проявилось на примере принятия пенсионной реформы. «В данной ситуации украинское правительство действительно продемонстрировало готовность брать на себя ответственность за необходимые, пусть и непопулярные решения», - отметил Павловский.

По мнению эксперта, пенсионная реформа если и отразится на рейтинге ее автора негативно, то только на короткое время. «В долгосрочной перспективе будет наоборот - наращивание рейтинга», - уверен замдиректора Института информационного общества.

Он отметил, что в целом пенсионная реформа будет иметь позитивный эффект для экономики страны и обеспечения будущих пенсионеров. «Эта реформа - не банальное повышение пенсионного возраста, но и гарантия перехода на трехуровневую систему пенсионного обеспечения», - считает Павловский. Он добавил, что «пенсионная реформа может быть эффективной только в том случае, если будут преодолены проблемы легализации экономики».

Напомним, Верховная рада поддержала пенсионную реформу. «За» проголосовало 248 депутатов. Законом повышен пенсионный возраст для женщин до 60 лет, а также страховой стаж до 30 лет - для женщин и 35-ти - для мужчин. Размер максимальной пенсии ограничивается на уровне 10 минимумов для неработоспособных.

Как мы сообщали ранее, по результатам всеукраинского опроса, который провел Киевский международный институт социологии, уровень поддержки Сергея Тигипко составляет 6% избирателей.