Беларусь выслала двух украинских военных дипломатов

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Месяц назад произошла высылка двух сотрудников посольства Украины в Беларуси — атташе по вопросам обороны и военного атташе, сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в Кабинете министров.

Как принято в подобных случаях, Украина, приняв ответное решение, выслала военного атташе Беларуси. По информации издания, военный атташе Республики Беларусь в Украине Андрей Каюк уже месяц как не работает в Киеве.

По одной из версий, причиной такого решения Минска стало следующее. В конце апреля президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил главу Украинского государства Виктора Януковича во «вшивости». Как сообщили источники издания, украинский Президент решил передать свой ответ через премьера Николая Азарова, который 19 мая находился с визитом в Минске. Суть ответа не известна. Но он вызвал негативную реакцию белорусского президента и привел к высылке украинских дипломатов.

На факте высылки военных дипломатов не акцентировали внимание ни белорусская, ни украинская стороны.

Напомним, 13 мая представителям чешской дипмиссии в Министерстве иностранных дел Украины была вручена нота об объявлении персонами нон грата двух сотрудников военного атташата Чехии в Киеве. По данным украинской стороны, они занимались сбором информации о разработках ракетно-космических систем для России.

В свою очередь, МИД Чехии выслал из страны военного атташе Украины.