Вождям нет резона идти на баррикады

Украинские политики не способны организовать людей на радикальные протесты, несмотря на сложную социально-экономическую ситуацию в стране. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

«Например, пенсионная реформа не повлечет пассионарных движений через то, что пенсионеры не являются радикалами. Двигателем восстаний и революций является молодежь и люди среднего возраста. А пенсионная реформа бьет по пожилым людям, которые скорее будут терпеть», - отметил В. Карасев.

Эксперт отметил, что сегодня в Украине нет тех людей, которые могли бы возглавить протестные движения. «Вожди находятся или под судом, или на телевизионных ток-шоу, или вообще ничего не делают в статусе оппозиционеров. Значит, им нет резона идти на баррикады, рискуя своим статусом, доходами и местом в политике. Поэтому сейчас, несмотря на сложную социально-экономической ситуацию, наблюдается определенная пауза в протестных движениях. Я бы назвал это пассивной революционной ситуацией», - добавил В. Карасев.

Эксперт считает, что после парламентских выборов 2012 года можно ожидать появление новых политических лидеров, которые смогли бы противопоставить себя системным политикам.