Каддафи все-таки уходит?

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Министр иностранных дел Франции Ален Жюппе 12 июля заявил, что ливийский лидер Муаммар Каддафи готов оставить власть, сообщает Lenta.ru со ссылкой на AP.

Как заявил Жюппе, об этом удалось узнать от ведущих с Францией переговоры посланников Каддафи, чьи имена не разглашаются.

В то же время, по словам французского министра, дипломатические контакты еще не являются основой непосредственно для переговорного процесса; ливийский режим активно поддерживает их «со всем миром». В частности, как утверждает Жюппе, кроме Франции, эмиссары Каддафи посетили США и Турцию.

«Мы принимаем посланников, которые говорят: «Каддафи готов уйти. Давайте обсудим это», - заявил Ален Жюппе в интервью французскому государственному радио France Info. По его словам, «уже стоит вопрос не о том, уйдет ли он в принципе, а о том, когда и как».

Жюппе также пояснил, что не верит в спонтанный уход Каддафи, и добавил, что Франция, по его мнению, должна и дальше оказывать давление на ливийский режим военными методами. Вечером 12 июля французский парламент должен выставить на голосование вопрос о продлении участия страны в совместной операции НАТО.

11 июля сын Муаммара Каддафи, Сейф аль-Ислам, рассказал в интервью алжирской газете El Khabar о переговорах, которые администрация его отца ведет с руководством Франции. Жюппе стал первым высокопоставленным французским чиновником, который косвенно подтвердил это.

Ранее в российской прессе сообщалось, что лидер Джамахирии готов отказаться от власти в обмен на гарантии личной неприкосновенности, которые ему готова предоставить Франция. Эту информацию, поступившую от неназванного представителя российского руководства, вскоре опроверг официальный Триполи.

фото: .lefigaro.fr