У Украины с НАТО высокие отношения

{1-}

В Министерстве иностранных дел Украины убеждены, что отношения Украины с НАТО достигли высокой точки, сообщает Корреспондент.

Об этом сегодня, 12 июля, заявил директор департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин.

«Я думаю, что на данном этапе отношения Украины с НАТО находятся на очень высокой точке, мы прошли этап приспособления наших партнеров к пониманию внеблокового статуса нашего государства, и на сегодняшний день никаких проблем с этим не возникает», - сказал он.

Также Волошин отметил, что Украина заинтересована в развитии партнерских отношений между Альянсом и Россией.

«Мы абсолютно не видим противоречий в развитии наших дружественных отношений с Россией и развитии партнерских отношений с НАТО», - добавил он.

Ранее премьер-министр Украины Николай Азаров заявил: «Сотрудничество Украины с НАТО - это никакой не ответ Москве. Это наше право использовать разные формы сотрудничества. В том числе, и с таким Альянсом, каким является НАТО».

фото: news.zn.ua