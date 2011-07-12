Янукович и Лавринович обсудили админреформу

Президент Украины Виктор Янукович и министр юстиции Украины Александр Лавринович во время встречи в Крыму обсудили второй этап проведения административной реформы, сообщила «Главреду» пресс-служба главы государства.

«Мы сегодня подвели итоги первого этапа и определили график деятельности рабочей группы на второй этап», - сообщил Лавринович после завершения встречи.

Он подчеркнул, что сейчас практически завершена реализация первого этапа административной реформы. «Следующий этап будет касаться реорганизации работы территориальных органов исполнительной власти», - сказал министр юстиции.

По словам Лавриновича, разработка предложений по второму этапу реформы будет завершена осенью. «И на следующий год в государстве должны действовать уже четко определенные направления реализации полномочий всех центральных органов власти, их территориальных органов и местных государственных администраций. 2012 год будет посвящен анализу того, каким образом будут функционировать новосозданные или реорганизованные органы исполнительной власти», - сказал министр юстиции.

Лавринович отметил, что система этих органов и их численность будут пересмотрены в соответствии с функциями, которые необходимы для эффективной работы территорий и предоставления гражданам необходимых услуг. После завершения этого этапа, по словам министра, главе государства будет представлен отчет и приняты решения о распределении функций территориальных органов власти.