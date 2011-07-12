Баррозу напомнил Януковичу о правах человека

Президент Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу напомнил Президенту Украины Виктору Януковичу, что соблюдение прав человека является условием для прогресса в отношениях Украина-ЕС, сообщает УНИАН.

Как рассказал в Брюсселе пресс-секретарь Еврокомиссии Майкл Карнитшниг, об этом шла речь во время телефонного разговора между Баррозу и Януковичем 11 июля.

«Президент Баррозу отметил, как он делал это уже несколько раз при разных случаях, важность избегать любой политизации судебной системы, избегать восприятия избирательного правосудия, потому что, очевидно, что политические реформы: независимость судебной системы, прав человека являются условиями для прогресса в отношениях между ЕС и Украиной», - сказал представитель Еврокомиссии.

Кроме того, по словам Карнитшнига, президент Еврокомиссии пригласил украинского Президента посетить Брюссель 20 октября с тем, чтобы обсудить прогресс в рамках подготовки к предстоящему в декабре саммиту ЕС-Украина.

При этом, президент Еврокомиссии подчеркнул намерение Комиссии закончить переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и ЕС до саммита.

«Вместе с тем, как вы знаете, переговоры о создании зоны свободной торговли являются частью более широких переговоров о соглашении об ассоциации И в этом контексте нам также необходимо видеть прогресс в политических реформах, которые необходимы для завершения переговоров в целом», - отметил Карнитшниг.

Он подчеркнул, что в ходе телефонного разговора Баррозу отметил, в частности, важность конституционной реформы и подготовки нового избирательного кодекса с вовлечением всех политических сил и на основе международных стандартов.