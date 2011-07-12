Франция за продолжение операции в Ливии

Нижняя палата французского парламента проголосовала за продолжение военной операции в Ливии, сообщает Би-би-си.

482 депутата поддержали решение о продлении финансирования операции, противоположную позицию по этому вопросу заняли лишь 27 депутатов Нацсобрания.

Теперь «за» или «против» операции должны будут проголосовать сенаторы.

19 июля истекает срок, когда власти страны могут продолжать военную операцию, не спрашивая при этом разрешения у парламента. После четырех месяцев операции, власти страны должны обратиться к парламенту за одобрением продолжения военных действий.

17 марта Совбез ООН ввел бесполетную зону над Ливией. Для обеспечения этого решения СБ ООН, а также для защиты гражданского населения 19 марта коалиция западных стран начала в Ливии военную операцию.