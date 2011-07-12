Истребители НАТО защищают небо Латвии

Истребители НАТО во вторник были подняты по тревоги из-за четырех легких немецких самолетов, которые вторглись в воздушное пространство Латвии, cообщает РИА «Новости».

Как заявил представитель пресс-службы Министерства обороны Латвии в воздушное пространство Латвии вторглись четыре не опознанных оборонными службами малых пассажирских самолета. На перехват из Литвы вылетели истребители НАТО, которые осуществляю патрулирование неба балтийских стран.

Как рассказал журналистам представитель Адажского аэродрома Раймонд Шварц, где приземлились самолеты-нарушители, в воздушное пространство Латвии без согласованного плана полета вошли легкие самолеты из Германии.

«Для всей цивилизованной Европы нормально, что легкие самолеты могут летать в гражданском воздушном пространстве без разрешений, а в Латвии по-прежнему нужны разрешения, и это камень в наш огород», - заявил он.

По данным латвийских СМИ, немецкие самолеты не отзывались на попытки установить с ним и связь, поэтому им на перехват были отправлены истребители НАТО.