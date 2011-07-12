С «Булгарии» подняли 90 тел

Число жертв крушения теплохода «Булгария» достигло 90 человек, со ссылкой на МЧС России сообщает Би-би-си.

Вечером во вторник были полностью обследованы шлюпочная, средняя и главная палубы, на 50% обследована нижняя палуба, сообщает Приволжский региональный центр МЧС.

В сообщении центра также отмечается, что поиски погибших на месте катастрофы продолжатся и в ночное время. В районе гибели «Булгарии» работает 20 судов.

На судне в момент крушения находилось 209 человек. Спастись удалось 79 пассажирам. Смерть 90 человек подтверждена официально, остальные числятся пропавшими без вести.