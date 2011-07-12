Визит Саркози совпал с убийством брата Карзая

Движение «Талибан» взяло на себя ответственность за убийство Ахмада Вали Карзая, младшего брата действующего президента Афганистана. В заявлении представителя талибов названо имя совершившего покушение – Сардар Ахмад, само же убийство квалифицировано как «крупнейший успех» талибов с момента их весеннего наступления, сообщает Euronews.

Ахмад Вали Карзай был застрелен в Кандагаре, в собственном доме во вторник утром. Он пал от рук одного из охранников в момент, когда принимал гостей.

«Надеюсь, что нам больше не придётся переживать это горе, с которым сталкивалась каждая афганская семья, – заявил Хамид Карзай, на совместной пресс-конференции с французским президентом, – что все мы будем скоро наслаждаться миром и стабильностью в нашей стране».

Брат Хамида Карзая был спорной фигурой: он занимал пост главы совета провинции Кандагар и неоднократно обвинялся в причастности к незаконному обороту наркотиков. На жизнь Ахмада Вали Карзая уже совершались покушения, последнее из них в мае 2009 года.

Президент Франции, прилетевший в Афганистан с необъявленным визитом, помимо встречи со своим коллегой Хамидом Карзаем, провёл переговоры с генералом Дэвидом Петреусом, командующим Международными силами по содействию безопасности.

Ранее самолёт Николя Саркози приземлился на одной из баз французских сил в районе Суроби, к востоку от Кабула. Там президент заявил, что Франция к концу года выведет из Афганистана четверть своего контингента, то есть тысячу военнослужащих. Полного вывода французских боевых частей, по его словам, следует ожидать в конце 2014-го.

23 июня глава Белого дома объявил о выводе 33 тысяч американских военнослужащих, после чего подобные заявления последовали из Парижа и Берлина. Оставшиеся французские солдаты будут развёрнуты в долине Каписа, заявил Николя Саркози.

Визит президента Франции состоялся на следующий день после гибели в Афганистане очередного французского солдата, шестьдесят четвёртого с начала международной операции в этой стране в 2001 году.