Египетский вице-премьер все-таки ушел в отставку

Премьер-министр Египта Эссам Шараф во вторник объявил, что он принимает прошение об отставке, которое подал его заместитель Юхия Гамаль, сообщает Интерфакс со ссылкой на межарабский информационный портал «Ислам Аль-яум».

Гамаль подал первое прошение об отставке еще две недели назад, однако, военный совет страны не принял его.

Вице-премьер решил сложить с себя полномочия на фоне недовольства его фигурой со стороны различных политических объединений и молодежных группировок, которые, в частности, выражали недовольство по поводу его долгого пребывания на своем посту.

Между тем, тысячи манифестантов прошли во вторник маршем по Каиру с требованием отставки маршала Хусейна Тантауи, который руководит военным советом. Этот совет осуществляет руководство страной с того момента, как 11 февраля бывший президент Египта Хосни Мубарак отошел от власти.