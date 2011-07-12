Вся оппозиция говорит одним голосом - Кармазин

Украинское общество должно понять, что вся оппозиция говорит одним голосом. Такое мнение в комментарии УНН высказал народный депутат Украины от фракции НУ-НС Юрий Кармазин.

«Европа и весь народ украинский должны понять, что вся оппозиция говорит одним голосом. Пока что этого нет, пока что это не достигнуто. Если бы услышали, что все говорят одним голосом, тогда, очевидно, ситуация бы изменилась. Поэтому не на парламентскую составляющую сегодня надо больше уповать, надо больше надежду возлагать на общество и, я думаю, что общество поймет», - отметил политик.

По словам Кармазина, депутаты совершенно разные: одному открыто финансирование, другому - ничего.

«Поэтому есть два выхода: либо говорим в один голос, в один голос вся оппозиция, и здесь надо сказать о том, что мы извиняемся, что провели эти силы к власти, либо все в один голос будут кричать в судах. Два выхода: один из них позитивный», - сказал нардеп.