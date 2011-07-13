Депутата Луганского городского совета Романа Ландика исключили из Партии Регионов. Такое решение принял политсовет городской партийной организации Луганска.

Как передает «Первый национальный», теперь однопартийцы хотят забрать у Ландика еще и мандат депутата горсовета. Но на это, как пояснил председатель городской партийной организации, нужно время.

Свое решение регионалы принимали под аккомпанемент акции протеста. Под стенами Луганского горсовета около полусотни активистов общественных организаций требовали прекратить произвол так называемых «мажоров» - детей влиятельных родителей.

Напомним, ранее прокуратура возбудила уголовное дело в отношении депутата Романа Ландика - сына нардепа Владимира Ландика - по признакам преступления, предусмотренного ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Депутата подозревают в избиении девушки в ресторане.