В США кончились деньги для выплаты пенсий

Президент США Барак Обама признался в том, что в скором времени в федеральной казне может оказаться недостаточно денег для своевременной выплаты пенсий, сообщает lenta.ru.

Обама сообщил, что «не может гарантировать» выплату пенсионных пособий 27 миллионам человек, денежные средства которым должны быть переведены 3 августа. Причина этого, по словам президента, в неразрешенном вопросе об увеличении допустимого размера госдолга.

Конгресс должен проголосовать по этому вопросу 2 августа. Вопрос об увеличении размера госдолга является частью президентского проекта бюджета на 2012 финансовый год. Если республиканцы и демократы не договорятся относительно увеличения лимита госдолга, США объявят технический дефолт.

Обе партии заявляют о том, что не повысят лимит госдолга без принятия Белым домом конкретных мер для преодоления дефицита федерального бюджета. Демократы, однако, видят решение проблемы в повышении налогов, в то время как республиканцы требуют сокращения расходов на госуправление.