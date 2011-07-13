Катеринчук: До декабря отставки Азарова не будет

Лидер Европейской партии Украины, депутат Верховной Рады Украины Николай Катеринчук убежден, что Николай Азаров будет премьер-министром минимум до декабря этого года.

Как сообщает пресс-служба Европейской партии Украины, Катеринчук убежден, что несмотря на тот факт, что под руководством Азарова не происходит никаких реформ, а состояние Украины только ухудшилось, фигура действующего пемьера сегодня устраивает президента Виктора Януковича. «Кроме того, сегодня непонятно, кого ставить вместо Азарова: Путин придет - кого-то своего предложит, еще кто-то - кого-то своего. И вообще: все премьеры до 2015 году - это угроза для Януковича на посту президента», - считает депутат.

Тем не менее, по мнению Катеринчука, возможно, ситуация изменится в декабре этого года, когда Азарову исполнится 65 лет. «Тогда можно будет о чем-то говорить», - заключает политик.