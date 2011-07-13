Кильчицкая уверена, что против нее нет уголовных дел

Экс-заместитель мэра Ирэна Кильчицкая говорит, что спит спокойно.

«Я никаких незаконных документов никогда не подписывала и сплю спокойно. У меня при работе с документами и при их подписи, а также при принятии решения очень развита интуиция дикого зверя. Это еще со времен работы в банке. Я никогда не закупала оборудование за $400 миллионов, которое стоит $250 миллионов, как это обнаружилось недавно при закупке одним из государственных предприятий. Я думаю, что правоохранительным органам есть чем заняться — выяснить, куда делись $150 миллионов. Против меня обвинений нет», — сказала она, сообщает Сегодня.

Напомним, ранее источник в правоохранительных органах заявлял, что против нее может быть возбуждено дело.

Кильчицкая говорит, что живет и работает в Украине. «Я прекрасно живу и работаю в Украине, что постоянно подтверждаю выходами в прямые эфиры и на светские мероприятия. Может быть, кто-то очень хочет меня в чем-нибудь обвинить, но у него это не получится», — заявляет Кильчицкая. Она считает, что слух о деле возбуждается специально, мол, одна из возможных причин — вымогательство.