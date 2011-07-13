В Ливии может начатся голод

В ближайшее время, если продолжится война, Ливия может столкнуться с недостатком продовольствия, сказал журналистам во вторник министр сельского хозяйства правительства Мумара Каддафи Абдул Алмаджид Элговуд, сообщает Газета.ru.

«Во время сборов урожая нам удалось выполнить только 20% от ежегодной нормы», – сказал Элговуд, говоря о том, что гражданская война в Ливии прервала необходимый цикл сельскохозяйственных работ.

«Мы обычно импортировали один миллион тонн зерна в год, но из-за эмбарго, мы боимся, что мы можем столкнуться с нехваткой», – сообщил министр. По его словам, урожай зерна в этом году оценивается в 300 тысяч тонн.

Помимо эмбарго, министр посетовал на нехватку топлива для сельскохозяйственной техники, тогда как основные нефтедобывающие платформы Ливии находятся под контролем повстанцев.

Элговуд сказал, что если ситуация не изменится в ближайшие три-четыре месяца и ООН не отменит эмбарго, то стране грозит голод.