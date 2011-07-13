В Каире манифестанты требуют роспуска военного совета

В Каире тысячи человек прошли маршем мимо правительственных учреждений, требуя роспуска правящего в Египте военного совета.

Акция была организована после того, как члены совета заявили о намерении всеми законными средствами положить конец продолжающимся с пятницы массовым выступлениям на столичной площади Тахрир - центра оппозиционных выступлений, которые привели к отставке Хосни Мубарака с поста президента страны в феврале этого года, - передает канал Радио свобода.

Нынешние протесты на площади Тахрир связаны с недовольством их участников ходом судебных процессов над членами бывшего руководства страны, включая Мубарака. Манифестанты считают, что разбирательства намеренно затягиваются.