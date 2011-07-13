Цель донецкого губернатора: "чтобы люди хотели жить в нашей области"

Новый глава Донецкой облгосадминистрации Андрей Шишацкий назвал целью своей работы – желание людей жить в Донецкой области, сообщает УНИАН.



Об этом он заявил вчера в Донецке после того, как первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Андрей Клюев зачитал Указ Президента о назначении А.Шишацкого на должность губернатора.



В своем ответном слове новый председатель ОГА на украинском языке поблагодарил руководство страны за доверие и рассказал о своих целях и планах на новом посту.



«Для граждан государственная политика – это качество их личной жизни. Я уверен, что именно качество жизни людей должна стать нашим главным приоритетом… Главное, чего мне хотелось бы достичь на этом посту – чтобы люди хотели жить в нашей области. Высшим стремлением для меня будет – сделать Донецкую область благоприятной для проживания людей», - сказал он.



Он также поблагодарил своего предшественника Анатолия Близнюка, назначенного на министром регионального развития, строительства и ЖКХ, за совместную работу и выразил надежду на ее продолжение.



Присутствовавший в ОГА мэр Донецка Александр Лукьянченко поздравил Андрея Шишацкого и подарил ему символический ключ от города Донецка.