Беларусь: вместо "цветной" революции "арабская весна"?

Западные аналитики и журналисты не исключают арабского варианта развития событий в Беларуси, сообщает Голос Америки. По их мнению, существенно ухудшившаяся экономическая ситуация заставляет все большее количество простых граждан, не считающих себя оппозиционерами, выходить на улицы белорусских городов и молча хлопать в ладоши, выражая таким образом свое несогласие с экономической политикой властей.

На прошлых выходных одна из крупнейших американских газет The Washington Post разразилась сразу двумя статьями, предрекающими ухудшение экономической ситуации в Беларуси, интенсификацию протестных настроений и, как следствие, возможное отстранение Александра Лукашенко от власти.

Поводом для такого пессимистического прогноза аналитиков стали доселе беспрецедентные акции протеста белорусских граждан, прокатившиеся волной по более чем 30 городам страны.



«Не имея в своем распоряжении ключевых оппозиционных фигур, большинство из которых в тюрьме или вынужденно пребывают за границей, простые граждане позаимствовали страничку из сценария “арабской весны”, используя социальные сети для того, чтобы обойти законы, запрещающие свободу собраний в стране, которую называют последней диктатурой в Европе», – пишет в своей последней статье «Белорусы следуют примеру “арабской весны”» спецкор The Washington Post Джейсон Мотлаг.

Побеседовав с белорусами на улицах столицы, Мотлаг пришел к выводу, что многие из них живут в страхе, опасаясь того, что проблемы, которые стали в Беларуси системными, возможно будет разрешить только при помощи решительных революционных действий, пролив при этом кровь.

Тем временем, организаторы «молчаливых» шествий, устраиваемых каждую среду в крупных городах страны через социальные сети, настроены весьма решительно и не стесняются проводить параллели между демонстрациями в Беларуси и успешными революционными движениями в арабских странах.

«Главное отличие между нашей инициативой и тем, что произошло в некоторых арабских государствах, это то, что для них Интернет был механизмом действия, а в Беларуси он – источник нашей активности», – рассказал Мотлагу Вячеслав Диянов, один из активистов социальных сетей, проживающий ныне в польском Кракове.

Директор влиятельной неправительственной организации Freedom House Дэвид Крамер и президент Центра анализа европейской политики (CEPA) Уэс Митчелл в своей статье «Последняя диктатура Европы», также опубликованной в The Washington Post в прошлые выходные, вообще считают, что Западу уже сейчас необходимо начать готовить пакет взаимопомощи для Беларуси в случае скоропостижного бегства Лукашенко из страны.

Крамер и Митчелл основывают свои предположения на том, что массовые протесты в Беларуси на фоне тяжелейшего кризиса и репрессий со стороны правоохранительных органов по отношению к манифестантам наглядно показали, что страх, вселенный режимом в умы белорусов, начинает потихоньку развеиваться, и население страны уже созрело для того, чтобы положить конец 17-летнему правлению Лукашенко.

Эксперты полагают, что, несмотря на то, что Россия и Запад преследуют в Беларуси различные цели, они поневоле стали теми самыми «молотом и наковальней», между которыми и застрял Лукашенко.



«Запад испытывает отвращение по поводу нарушений прав человека властями Беларуси, а Россия нацелилась на белорусские государственные активы, которые можно забрать у ныне слабозащищенного Лукашенко. Несмотря на разность в подходах, результат – один и тот же: глава Беларуси попал в тиски, которые отныне будут только сжиматься. И Запад предложил ему единственный выход из сложившейся ситуации – безоговорочное освобождение всех политзаключенных», – пишут Крамер и Митчелл.



Как уже сообщалось, в ходе прошедших акций социальных протестов в республике были задержаны более 1700 человек, в том числе несколько десятков журналистов. Больше всего задержаний в Минске – 980 человек.



Местных и западных аналитиков возмущает не столько сам факт задержаний и административных штрафов, применяемых к арестантам, сколько цинизм и необоснованная жестокость представителей силовых ведомств к молчаливым манифестантам.

Однако не все эксперты разделяют точку зрения о том, что Беларусь уже находится на краю революционных событий, вот-вот обязанных изменить ход ее истории. «Пока еще рано говорить о том, что те несколько сотен или даже тысяч людей, которые собираются на "молчаливые" акции протеста, способны привести к серьезным внутренним переменам, – считает независимый белорусский политолог Андрей Федоров. – Понимаете, у нас в течение лета народ сидит на своих дачах и готовится к тяжелой, судя по всему, зиме. Поэтому на данном этапе я бы не стал сравнивать нашу ситуацию с революционной атмосферой в арабских странах. Пока еще она для этого не созрела».

Не совсем согласен с оценкой ситуации в Беларуси западными экспертами и российский экономист, преподаватель Высшей школы экономики в Москве Андрей Суздальцев.Эксперт полагает, что «неразвитость гражданского общества» на данный момент является главной причиной, по которой революция в арабском стиле в Беларуси не пройдет. «Эта нация еще проходит процесс своего формирования. Там нет четко сформировавшихся элитных групп», – считает Суздальцев.

Некоторые политологи считают, что, хотя у событий в Беларуси и у революций в арабском мире есть существенные сходства, отличий все же больше, и они весомее аналогий. Несомненно, у белорусов теперь есть яркий пример того, что авторитарные арабские режимы, некогда считавшиеся абсолютно неуязвимыми по отношению к любым социальным волнениям, пали. А это значит, что ничего невозможного нет. Однако опросы общественного мнения показывают, что многие люди предпочли бы реформы управления, проводимые действующим правительством, а не социальные беспорядки и насилие, влекомые "революцией снизу".