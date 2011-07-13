Глава ВСЮ комментирует дебош сына председателя Аппеляционного суда

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Неподобающее поведение судей в свободное от работы время может считаться нарушением судейской присяги, заявил Радио Свобода председатель Высшего совета юстиции Владимир Колесниченко, комментируя драку с участием судьи, которая произошла в одном из ночных клубов Одессы 7 июля.

«В полномочия Высшего совета юстиции внесли изменения, определяющие основания, являются ли такие действия нарушением присяги судьи. На этом настаивала и Венецианская комиссия. Я думаю, что такое поведение судьи, нарушающее нормы морали, может быть основанием его увольнения с должности», - сказал Колесниченко.

По словам главы ВСЮ, сейчас инцидент расследуют правоохранительные органы, и Высший совет юстиции не вмешивается, чтобы не влиять на следствие. Но Колесниченко не исключил, что после завершения следственных действий Высший совет юстиции вернется к этому вопросу.

Напомним, 7 июля сын главы Апелляционного суда Киева Дмитрий Чернушенко и его спутница, судья Днепровского районного суда столицы, подрались с охраной клуба «Ибица» в Одессе. Их задержала милиция, но позже отпустила по просьбе помощника одного из местных судей. Ранее отец Чернушенко возглавлял один из одесских судов.