Первые кадровые решения Кристин Лагард

Международный валютный фонд сообщает о новых назначениях, сообщает Радио Свобода.

Китайский экономист Чжу Минь назначен на должность еще одного заместителя директора-распорядителя, специально созданную в знак признания растущей роли Китая в мировой экономике. Долгое время Чжу Минь был заместителем председателя Народного банка КНР, а в течение последнего года работал в Фонде специальным советником.

А первым заместителем директора-распорядителя МВФ назначен Дэвид Липтон, нынешний советник Белого дома США по международной экономической политики. Липтон приступит к работе в Фонде в августе, когда с этой должности уйдет Джон Липски, у которого истекает срок полномочий на этом посту.



Это были первые назначения нового директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, которая обещала предоставить большую роль в деятельности Фонда ведущим и развивающимся экономикам мира.